Mabel Lozano dirigirá una jornada contra la explotación sexual en Tui
El Concello de Tui se suma a la conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños con la realización de una jornada especial el próximo 2 de octubre, con la participación de Mabel Lozano, directora y documentalista, activista por los derechos de las mujeres y ganadora de dos premios Goya.
Bajo el título «Ponte na súa pel», se desarrollará un obradoiro para adolescentes en el que se incidirá en la prevención y concienciación de la juventud de como las mafias y explotadores utilizan las redes sociales para captar víctimas, adaptando constantemente sus métodos, sobre todo tras la pandemia. Esta actividad será en horario matinal, dirigida a alumnado a partir de 3º de la ESO.
Ya por la tarde, a las 19 horas, en el Espazo Sociocultural de la calle Camilo José Cela, tendrá lugar la charla «As redes da pornografía, a trata e a prostitución, e os riscos para a adolescencia de hoxe», dirigida a todos los públicos. La sesión será dinámica y participativa y contará con la proyección de dos de los documentales de Mabel Lozano premiados con el Goya, «Biografía del cadáver de una mujer» y «Ava», así como con la campaña «Isto no é sexo», que proporciona herramientas para fomentar relaciones sanas, respetuosas e igualitarias, además de prevenir la violencia sexual.
