El BNG propone municipalizar el Servizo de Axuda no Fogar de Ponteareas

El grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego de Ponteareas propone municipalizar el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) como solución urgente a la «grave situación laboral que sufren las trabajadoras».

Tal y como explica la líder del BNG en Ponteareas, Cristina Fernández Davila, «en los últimos años, con las distintas empresas concesionarias del servicio, las condiciones laborales fueron deteriorándose progresivamente hasta llegar a la actual situación límite».

Con tal motivo, el BNG reclama que el Concello de Ponteareas asuma directamente la gestión del servicio, poniendo fin a un modelo de concesión que, según denuncian «solo está beneficiando a una empresa a costa de la precariedad de las trabajadoras y de la calidad asistencial»

Así, los nacionalistas instan al gobierno local a «iniciar de inmediato los trámites para la municipalización del servicio, con el objetivo de garantizar los derechos laborales del personal».