Varias sentencias dejan a cero la deuda de Porriño con proveedores

Las arcas municipales de Porriño ya no tienen ninguna factura pendiente de pago. Así lo informó ayer el alcalde, Alejandro Lorenzo, en una rueda de prensa en la que afirmó que «la cuenta 413, aquella que recoge todas las obligaciones derivadas de gastos realizados fuera de presupuesto, ha quedado a cero por primera vez en la historia de este Concello». «Este logro se confirma al recibir las últimas sentencias firmes que dan, una vez más, la razón al Concello y a nuestra labor fiscalizadora tanto cuando estábamos en la oposición como ahora», explica el regidor.

En este sentido, cabe recordar que Lorenzo fue quien, como líder de la oposición, y siendo alcaldesa Eva García de la Torre, bloqueó el pago de facturas a empresas por entender que eran irregulares, bien porque procedían de contratos verbales o porque no se demostraba su veracidad o los importes no se ajustaban a los precios de mercado. Esto obligó a algunas empresas a recurrir a los tribunales para poder cobrar, lo que agrandó a su vez la cuenta 413, que a finales de 2021, cuando tomó posesión Lorenzo como alcalde, ascendía a casi 5,5 millones de euros en facturas adeudadas a proveedores. Ahora, el recorrido judicial ha llegado a su fin con las últimas sentencias firmes que desestiman las reclamaciones de las empresas que facturaron al Concello de manera irregular.

«Fue un trabajo arduo, con revisión de cada una de las facturas, anulando aquellas irregulares, duplicadas o sin contrato; se devolvieron más de 2 millones de euros en facturas que no se correspondían con los precios de mercado o carecían de validez y que, por el contrario, el anterior gobierno tenía conformadas ya para su pago; y se obtuvieron múltiples sentencias firmes favorables, incluyendo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y del Tribunal Supremo, que evitaron pagos indebidos por importe de 853.648 euros», explicó Alejandro Lorenzo, apuntando que los distintos procedimientos judiciales mostraron un patrón común: facturas emitidas sin contrato válido, ausencia de documentación acreditativa y hasta servicios facturados que nunca llegaron a prestarse.

Por otro lado, cabe destacar que, aunque a día de hoy el Concello de Porriño no tiene facturas pendientes de pago, sí que mantiene una deuda con el Ministerio de Hacienda de casi 3 millones de euros. Se trata de un préstamo al que el gobierno estatal le obligó a adherirse «destinado al pago de facturas heredadas, sin contrato y anteriores a 2022», explican desde el ejecutivo local.

Con todo, el alcalde porriñés recalca que su prioridad fue «poner fin a las prácticas de contratación irregular que, durante años, provocaron la acumulación de facturas pendientes de pago por un importe de casi 5,5 millones de euros»; y que por eso «todo lo que se contrata se publica íntegramente en la página web de Contratos Públicos de Galicia».