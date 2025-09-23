Reguera inicia el «Outono Gastronómico» en Mondariz
Mondariz
El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó la casa de turismo rural A Cantaruxa Maruxa situada en el Concello de Mondariz para dar la bienvenida a la nueva edición de la campaña «Outono Gastronómico» promovida por la Xunta de Galicia.
La campaña, que celebra su decimonovena edición, busca servir de herramienta para la desestacionalización y descentralización del turismo. En ella, participan un total de 78 alojamientos, concretamente 19 son de la provincia de Pontevedra.
Reguera destacó el éxito de las ediciones anteriores con las que se consiguió «generar más de 6,6 millones de euros».
