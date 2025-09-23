El PSOE critica el despilfarro del gobierno local en fiestas

El PSOE de Porriño critica el gasto elevado en festejos del gobierno local, que destinó a las Festas do Cristo 263.000 euros. Los socialistas advierten de que, sumando esta cifra al gasto de Porrigalia y San Benito, «superaría previsiblemente el medio millón de euros en solo un trimestre». «Un récord histórico que contradice su apuesta del año 2018, cuando defendía recortar la partida de fiestas de 500.000 euros a 300.000 euros anuales», recuerda.

«No estamos en contra de las fiestas, pero es intolerable gastar cientos de miles de euros sin planificación, con proveedores ajenos, sin atracciones, sin transparencia, sin presupuestos, con más deuda y menos gasto social», denuncia el portavoz socialista, recalcando que «Alejandro Lorenzo está llevando a Porriño a un auténtico harakiri financiero».

El PSOE también indica que «el Festival Louro Valley se celebró adjudicando las barras sin bases públicas, privando a los hosteleros locales de competir en igualdad, mientras los niños y niñas de Porriño se quedaron un año más sin atracciones».