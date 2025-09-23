Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un programa de Asearpo atiende a cien enfermos de artritis

Antonio Pinacho

Redondela

La Asociación Enfermos de Artrite de Pontevedra (Asearpo), cuya sede está en Chapela, desarrolla en la provincia un programa de promoción de la autonomía personal que benefició a más de un centenar de personas en la primera mitad del año.

Esta iniciativa está dirigida por una trabajadora social y los servicios prestados incluyen atención y asesoramiento sobre derechos sociales, laborales y sanitarios de las personas afectadas, información y acompañamiento en el reconocimiento de la discapacidad y también en el acceso a los beneficios que palían las dificultades de la vida diaria. Además ofrece orientación jurídica de carácter socio laboral, atención fisioterapéutica y psicológica, entre otros servicios terapéuticos. El programa está gestionado por Cogami y cofinanciado por la Xunta con los fondos del 0,7% IRPF.

