Ponteareas estrena una exposición sobre Pexegueiro
Ponteareas inaugura mañana, miércoles, la exposición «Lúa de mar. Liñas poéticas de Alfonso Pexegueiro», una muestra de dibujos dedicada al autor ponteareano en el marco de la programación del 50 aniversario de su obra «Seraogna».
La exposición estará abierta a todos los públicos y recoge en ella 27 dibujos que, en palabras del autor, «significan por si mismos al igual que un poema». La muestra estará comisionada por Beatriz Suárez y Alberto Cartón y ofrecerá, a mayores, una colección de 26 libros que recogen las obras de Pexegueiro y también colaboraciones en obras de otros autores.
La inauguración tendrá lugar a las 12 horas, y el público participante podrá disfrutar de una visita guiada por el comisario Alberto Cartón. Además, también se visionará un vídeo resumen de las creaciones de Alfonso Pexegueiro.
La alcaldesa ponteareana, Nava Castro, asegura que «continuaremos poniendo en valor y difundiendo las obras de los y las artistas de Ponteareas».
