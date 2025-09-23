O Rosal acoge una actividad para bebés
La compañía Trémula Teatro representará el viernes 3 de octubre, en la biblioteca municipal de O Rosal, su obra «Pipo, o paxaro que non sabía voar», un espectáculo destinado a bebés de 0 a 3 años acompañados por un adulto. Comenzará a las 18 horas y es necesario reserva previa.
