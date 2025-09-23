Nigrán aumenta la oferta formativa musical para ser escuela oficial

Nigrán vuelve a ampliar exponencialmente la oferta de formación musical pública accesible para todos los vecinos y vecinas a partir de los 4 años y sin límite de edad. Así, la incorporación este curso de las especialidades de batería, bajo eléctrico, canto y música en movimiento, permitirá al Concello pedir a la Xunta la declaración oficial de Escuela Municipal de Música, al cumplir con todos los requisitos al respecto. Las nuevas disciplinas se suman a las ya ofertadas de piano, violín, guitarra y lenguaje musical, pasando por tanto de 60 plazas a 150, y aumentando el profesorado de dos a seis docentes.

Las clases, con todas estas novedades, arrancarán la primera semana de octubre, de manera que el alumnado que ya cursaba estudios el año pasado y desee continuar, deberá matricularse el 26 o 27 de septiembre; mientras que las nuevas incorporaciones deberán presentar sus solicitudes el 29 y 30 de septiembre, en ambos casos, de 9 a 14 horas, en la desde de la escuela, en la antigua biblioteca.

«El mayor logro es que acerquemos el acceso a la formación musical a todos los vecinos y vecinas, con una oferta de calidad amplia y variada y sin límite de edad, cualquier persona de cualquier condición puede formarse en un instrumento gracias a nuestra escuela pública», valora el alcalde, Juan González, recordando que detrás hay un trabajo de años «que comenzó en 2021 con la adaptación del edificio de la antigua biblioteca a la nueva función, compra de nuevos instrumentos o la incorporación de especialidades que no existían». En este sentido, cabe apuntar que el Concello invirtió el año pasado 63.000 euros en reformas e instrumentos, y en este curso otros 86.000 euros que permiten desarrollar toda esta oferta formativa con calidad.

Hasta el curso 2020-2021, el alumnado estaba dividido en diferentes espacios municipales porque se concebía como una actividad cultural más; «pero desde el Concello quisimos dar un salto de calidad importante y con una visión integral que de verdad permita a los vecinos formarse en música y, aquellos con vocación y aptitudes, den un salto a estudios profesionales», incide el alcalde.

Por su parte, el director de la Escuela de Música, Manuel Cebrián, explica que la enseñanza que se ofrece tiene carácter fundamentalmente práctico y una orientación hacia las músicas modernas, como rock o jazz, más que a las tradicionales bandas de música asociadas a este tipo de escuelas.

Tanto el alcalde como el director, destacan como novedad este curso la incorporación de música y movimiento, una actividad que permitirá a los más pequeños iniciarse en la música a los 4 años, y no solo a partir de los 8 años, como sucedía hasta ahora.