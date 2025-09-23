Mondariz-Balneario reformará el interior de la plaza de abastos

El Concello de Mondariz-Balenario ha sacado a licitación las obras de reforma interior de la plaza de abastos, presupuestadas en 285.000 euros, para las cuales el Ayuntamiento ha conseguido una subvención del programa Mercados Excelentes de la Xunta de Galicia. El objetivo de la reforma es darle una nueva vida a este edificio, de manera que pueda convivir su uso tradicional, de venta de productos de proximidad, con otro más cultural.

En este sentido, cabe destacar que, en la actualidad, Mondariz-Balneario carece de una infraestructura adecuada para la celebración de pequeños eventos a resguardo, como conferencias, pequeñas representaciones teatrales o musicales y exposiciones. La propuesta de reforma busca dar solución a este hecho, adecuando el actual espacio interior del edificio para albergar diversas actividades. Esto se conseguirá eliminando las mesas fijas que ocupan la zona central del mercado, que serán sustituidas por mesas y sillas móviles para el uso diario, que, ocasionalmente se retirarán para la celebración de eventos de carácter popular a resguardo. Para ello se colocará un escenario desmontable y un estor. Este último pensado como telón de fondo y separador del espacio, y como pantalla sobre la que poder realizar proyecciones.

En cuanto a los puestos de venta, de los cinco disponibles, solamente dos tienen actividad: uno como carnicería y otro como pescadería. Así, para uno de los puestos en desuso, se contemplan dos posibilidades: la apertura de un nuevo local de comida elaborada o la habilitación del espacio como puesto de acogida temporal para diferentes productores o artesanos locales. Por otro lado, otro de los puestos vacíos será utilizado como zona de almacenaje, necesario ante la nueva perspectiva de uso para la zona central.

La reforma no contempla ninguna intervención en la estructura del edificio, sino que se centrará en hacer su interior más acogedor, funcional y flexible; mejorar su acústica, iluminación, ventilación y climatización; reorganizar los puestos de venta; e incorporar nuevo mobiliario y jardineras. También ser renovarán los baños y se cambiará el actual suelo de hormigón por revestimiento de gres cerámico.

Las empresas interesadas en ejecutar los trabajos tienen hasta el 1 de octubre para presentar sus ofertas. Luego, una vez adjudicada la obra, el plazo de ejecución de los trabajos será de 4 meses.