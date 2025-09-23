Meirande superó las 1.500 visitas mensuales durante el verano

Un total de 8.528 personas visitaron el Centro de Interpretación da Batalla de Rande (Meirande) desde abril hasta la semana pasada. Las estadísticas dejan unas cifras superiores a los 1.500 visitantes mensuales que lo consolidan como uno de los principales atractivos turísticos del municipio.

El museo, con entrada gratuita, depende de la Concejalía de Turismo de Redondela. La edil responsable, Rita Pérez, considera que los visitantes «valoran moito o entorno no que se atopa o centro, e tamén o xeito en que está distribuída a exposición». Quien más disfruta son los niños porque hay muchos elementos interactivos que pueden tocar, pero también los adultos se sorprenden de este espacio. El mes con mayor afluencia fue junio, con 2.812 personas, sobre todo por el impulso de las visitas de centros escolares, al igual que en mayo, con 1.716 visitantes, donde la mayoría corresponden a colegios. Tanto en julio como en agosto se superaron los 1.300 visitantes, y en la primera quincena de septiembre ya se alcanzaron las 500 personas que pasaron por las instalaciones de Meirande. Durante la temporada estival muchos de los visitantes son turistas y peregrinos, además de familias de municipios del entorno como Vigo, Pontevedra o la comarca de O Morrazo.

El museo se ubica en la antigua fábrica de salazón de 1836 y un siglo después fue una conservera conocida como la «fábrica do alemán». Las instalaciones conservan parte de la antigua maquinaria de la fábrica. La concejala explica que la conservación de estas piezas industriales metálicas es compleja, por lo que han encargado un estudio técnico para valorar su situación y determinar un tratamiento adecuado para evitar la corrosión. La edil lamentó las críticas del colectivo cultural Alén Nós por el estado de las piezas y niega que exista abandono de las instalaciones.