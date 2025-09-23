Incautan 730 cacharros de pulpo en la costa de A Guarda

Los vigilantes del Servicio de Gardacostas efectuaron el sábado varios comisos en la costa de A Guarda. Levantaron tres actas, las cuales afectaban fundamentalmente al pulpo, con la incautación de 730 cacharros de pulpo y 100 kilos de pulpo que fueron devueltos al mar.

Destaca la gran cantidad de cacharros de pulpo decomisada. Estos son una especie de nasa, de plástico negro, para pescar pulpos que en Galicia está prohibida porque muchas hembras las usan para el desove. Dicha arte de pesca ilegal es cada vez más habitual.

Además, de los 100 kilos de pulpo localizados, 12 kilos eran de talla antirreglamentaria.