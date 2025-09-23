Hard GZ acude esta tarde a la tienda de Balaídos
REDACCIÓN
Vigo
El músico vigués conocido como Hard GZ, autor de la canción «Volverei», encargada por el Celta con motivo del regreso a Europa, estará hoy en la tienda de Balaídos, de 19 a 20 horas, para realizar «firmas exclusivas» al público asistente.
