Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hard GZ acude esta tarde a la tienda de Balaídos

REDACCIÓN

Vigo

El músico vigués conocido como Hard GZ, autor de la canción «Volverei», encargada por el Celta con motivo del regreso a Europa, estará hoy en la tienda de Balaídos, de 19 a 20 horas, para realizar «firmas exclusivas» al público asistente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents