Empates a ritmo de récord

No hay manera de que el Celta consiga su primera victoria de la temporada. En las seis jornadas disputadas hasta el momento, ha sumado una derrota frente al Getafe y cinco empates a uno con el Mallorca, el Betis, el Villarreal, el Girona y el Rayo Vallecano. La repetición de este último resultado le lleva a cifras de récord, pues solo había ocurrido en dos ocasiones anteriores en la historia de la Liga: con el Zaragoza en el curso 1995-96 y con el Levante en el 2020-21. El domingo que viene en Elche, los célticos tendrán la oportunidad de convertirse en el primer equipo de Primera División en encadenar seis igualadas a un gol. Las tablas cosechadas en Vallecas han privado de nuevo a los de Claudio Giráldez de sumar la primera victoria del campeonato. En ese pelotón de los sin triunfo aparecen también el Girona, el Mallorca y la Real Sociedad, aunque todos ellos figuran con un partido menos y que disputarán en los próximos días en jornada intersemanal, mientras el Celta y el Betis se estrenarán en la segunda competición europea.

Las estadísticas también indican que es poco habitual que tantos equipos lleguen a estas alturas del campeonato sin estrenarse en el casillero de triunfos. De hecho, en las últimas temporadas solo le ha ocurrido a veinte equipos desde la temporada 2014-15, y solo el 25 por ciento de ellos pudo mantenerse en la máxima categoría al finalizar el curso, según la información recogida por Chiquidatos Fútbol, la cuenta en X de Juanma Muñoz.

Ese porcentaje significa que solo uno de los cuatro implicados se salvaría. Sin embargo, a través del Big Data quedan despejados los temores sobre el futuro deportivo del Celta y de la Real Sociedad, que según esas predicciones mantendrían sus puestos en la máxima categoría al finalizar la temporada. Girona y Mallorca, por el contrario, descenderían a Segunda División, acompañados en esta ocasión de un Oviedo que acaba de retornar a la élite pero tampoco ha comenzado bien el campeonato, pues solo suma tres puntos tras ganarle a una Real Sociedad que se resiente del relevo en el banquillo tras la marcha de Imanol Alguacil, al que suplió Sergio Francisco.

El Real Madrid, campeón

A pesar de no conocer la victoria en esta campaña, los de Giráldez se mantienen en la decimoquinta plaza de la clasificación, aunque con un partido más que la mayoría de rivales. En Vallecas, como les ocurrió en Son Moix, los célticos desaprovecharon su ventaja en el marcador para acabar cediendo un empate. Es verdad que el rival del pasado domingo ha reunido una buena plantilla para compaginar las competiciones domésticas con la Liga Conferencia. De hecho, Giráldez no ha podido ganar en los cuatro duelos que ha mantenido con el equipo de su amigo Íñigo Pérez, con el que comparte además el mérito de ser los dos entrenadores más jóvenes de la categoría.

Mientras la predicción del Big Data, realizada por la empresa Driblab, señala al Real Madrid como futuro campeón de Liga, al Celta lo situaría en mitad de la tabla (undécimo), sin opciones de repetir en las competiciones europeas. La vía para seguir disfrutando de un torneo continental por segunda campaña consecutiva solo podría llegar entonces para los celestes por realizar un gran papel en la Copa del Rey o en la Liga Europa.

De momento, con sus cinco empates ya ha igualado su récord particular de la temporada 2006-07, con Fernando Vázquez. El equipo vigués, que entonces también disputaba el segundo torneo de Europa, acabó descendiendo a Segunda División.

Las predicciones de las súper computadoras, sin embargo, alejan ese riesgo para los célticos. De hecho, la plantilla respira aires de tranquilidad, como apuntaban los jugadores tras concluir el partido de Vallecas. Con un escueto: «Llegará», expresaba su confianza en el equipo de Giráldez un Hugo Sotelo que se ha convertido en una de las sorpresas del campeonato. Su compañero Manu Fernández se extendió un poco más en el mensaje: «Estoy convencido de que las victorias llegarán». A Bryan Zaragoza tampoco le invade el pesimismo: «Contento por seguir viendo cómo crece el equipo lejos de casa ante un gran rival y en un campo que siempre aprieta. Gracias a todos los celtistas que nos han acompañado. Estoy seguro que pronto celebraremos muchas victorias juntos».