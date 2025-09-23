Una delegación de Mos, rumbo al estreno de «Rondallas»
Mos
La Rondalla Santa Eulalia de Mos partió ayer rumbo a San Sebastián para participar en el estreno mundial de la película «Rondallas», dirigida por Daniel Sánchez Arévalo y rodada en diferentes localizaciones del sur de Pontevedra.
La presentación tendrá lugar hoy en el Velódromo de Donosti y se enmarca en la programación del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.
Además, los rondalleiros mosenses ofrecerán una actuación musical en el denominado espacio Repsol.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La nueva Praza do Rei: mirador a la ría con tumbonas, arbolado y gradas para eventos
- La fragata rusa «Shtandart», vetada por Bruselas, irrumpe en aguas gallegas
- El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
- Cinco generaciones de una familia residen juntas en una casa de Baiona
- Así será la nueva Praza do Rei de Vigo
- La Policía investiga la paliza a un joven de madrugada en pleno centro de Vigo
- Las tareas para acabar con especies invasoras cortan un carril de la autovía
- Evacuados por el techo seis menores y la conductora de un autobús escolar que volcó en Ponteareas