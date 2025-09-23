Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una delegación de Mos, rumbo al estreno de «Rondallas»

La Rondalla Santa Eulalia de Mos antes de partir, ayer. | D.P.

D. P.

Mos

La Rondalla Santa Eulalia de Mos partió ayer rumbo a San Sebastián para participar en el estreno mundial de la película «Rondallas», dirigida por Daniel Sánchez Arévalo y rodada en diferentes localizaciones del sur de Pontevedra.

La presentación tendrá lugar hoy en el Velódromo de Donosti y se enmarca en la programación del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Además, los rondalleiros mosenses ofrecerán una actuación musical en el denominado espacio Repsol.

