Cine solidario, este sábado en A Guarda

A Guarda acogerá este sábado 27 el estreno de la película «Goián Vaciado», que comenzará a las 21 horas en el Centro Cultural. La obra está realizada por el Grupo San Roquiño y para poder acceder será necesario entregar un alimento no perecedero, que será destinado a la ONG Conrazones.

