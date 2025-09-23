Cine solidario, este sábado en A Guarda
A Guarda acogerá este sábado 27 el estreno de la película «Goián Vaciado», que comenzará a las 21 horas en el Centro Cultural. La obra está realizada por el Grupo San Roquiño y para poder acceder será necesario entregar un alimento no perecedero, que será destinado a la ONG Conrazones.
