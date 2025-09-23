El Celta entrena el miércoles en Stuttgart y el viernes, en Vigo

Al Celta le espera una semana agitada para afrontar su estreno en la nueva edición de la Liga Europa y regresar el domingo a la competición doméstica visitando al Elche en el Martínez Valero a partir de las 16:15 horas. Los célticos viajarán mañana a Stuttgart, donde entrenarán por la tarde y la noche del jueves regresarán a Vigo tras jugar en el MHP Arena a partir de las 21 horas.

El club vigués hizo público ayer el horario de los entrenamientos de una semana en la que el equipo no disfrutará de ninguna jornada de descanso. Tras empatar el Vallecas, la expedición celeste regresó a Vigo y la plantilla se entrenó en la mañana de ayer en Afouteza, a donde vuelve hoy a partir de las 11 horas. Mañana viajará por la mañana a Alemania y a partir de las 19 horas tiene previsto entrenar en el estadio del Stuttgart.

Giráldez fijó para las 13:45 horas el inicio del entrenamiento del viernes, que será de recuperación para los que jueguen ante el conjunto germano. El sábado será el único entrenamiento de todo el plantel disponible para preparar la cita ante un Elche que no conoce la derrota de la mano de Eder Sarabia y que figura en la séptima plaza de la tabla con 9 puntos. El equipo ilicitano también jugará este jueves, ante Osasuna, en el partido correspondiente a la sexta jornada de la Liga.