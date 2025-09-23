Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El «Autobús do Teatro» sale de Tui el 16 de octubre

El «Autobús do Teatro» saldrá de Tui el jueves 16 de octubre para acudir a Santiago de Compostela a la representación de «A serie clopen», una producción del Centro Dramático Galego, en el Salón Teatro. El autobús arrancará de Tui a las 14.50 horas para visualizar la función de las 18 horas. El precio es de 5 euros incluyendo el viaje y la entrada al espectáculo. Las personas interesadas deben inscribirse en el correo biblioteca@tui.gal enviando su nombre, apellidos y teléfono de contacto o presencialmente en la biblioteca municipal.

