El «Autobús do Teatro» sale de Tui el 16 de octubre

El «Autobús do Teatro» saldrá de Tui el jueves 16 de octubre para acudir a Santiago de Compostela a la representación de «A serie clopen», una producción del Centro Dramático Galego, en el Salón Teatro. El autobús arrancará de Tui a las 14.50 horas para visualizar la función de las 18 horas. El precio es de 5 euros incluyendo el viaje y la entrada al espectáculo. Las personas interesadas deben inscribirse en el correo biblioteca@tui.gal enviando su nombre, apellidos y teléfono de contacto o presencialmente en la biblioteca municipal.