Alarma en el CEIP de Randufe por una furgoneta blanca que acecha al alumnado

La presencia de un individuo en una furgoneta blanca acechando las inmediaciones del CEIP de Randufe, en Tui, ha causado alarma en este colegio tudense, pues varias familias denunciaron que el hombre invitaba a los niños a subir al vehículo, sin que hasta el momento se haya producido ningún altercado mayor.

Para poner sobre aviso a las familias, de cara a extremar las precauciones, el equipo docente del CEIP de Randufe envió el pasado viernes una circular a través de la aplicación Abalar. «Según pudimos saber, varias familias del colegio de Randufe alertaron de la presencia de un individuo no identificado que circulaba en una furgoneta de color blanco y que, de manera inapropiada, intentó llamar la atención de menores en las proximidades de ese centro», informaron desde el colegio, que puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil y de la Policía Local de Tui.

En la circular, también llamaban a las familias a estar atentos y extremar las medidas de seguridad, sobre todo en las entradas y salidas del alumnado.

Vigilancia policial

Ante estos hechos, la Policía Local está realizando rondas periódicas en las entradas y salidas de los colegios, sin que pon el momento hayan localizado ningún vehículo sospechoso.

Además, desde la Policía Local confirman que las denuncias sobre la presencia de dicho individuo solo proceden del CEIP de Randufe, sin que otros colegios tudenses hayan reportado ningún incidente similar.