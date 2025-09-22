Evacuados por el techo seis menores y la conductora de un autobús escolar que volcó en Ponteareas

Un autobús escolar volcó esta mañana en la carretera EP-2703, a su paso por la parroquia de Padróns, sin que ninguna de las personas que viajaban en él resultase herida. Eso sí, seis menores de entre 13 y 15 años, alumnos del IES Pedra da Auga de Ponteareas, y la conductora tuvieron que ser evacuados por el techo.

El 112 Galicia recibió el aviso a las 08:05 horas a través de un particular que alertaba de que el vehículo había quedado volcado en la cuneta. Debido a su posición, las puertas habían quedado inutilizadas y los ocupantes no podían abandonar el autobús por los accesos habituales.

Por este motivo, desde la sala de operaciones se solicitó la intervención de los bomberos de Ponteareas, que procedieron a evacuar, a través del techo, a seis jóvenes de entre 13 y 15 años y a la conductora.

A pesar de lo aparatoso del siniestro, todos ellos se encontraban en buen estado y no precisaron asistencia sanitaria. Además, se informó de la situación a la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local de Ponteareas.