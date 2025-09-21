Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Urban Trail Night abre las inscripciones

D.P.

Tui

La novena edición de la Urban Trail Night, que se celebrará el 29 de noviembre en la Eurociudad Tui-Valença, ya ha abierto las inscripciones. La prueba contará con dos distancias, una de 8 km y otra de 16 km, por un recorrido que todavía se guarda en secreto.

