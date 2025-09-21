La Urban Trail Night abre las inscripciones
D.P.
Tui
La novena edición de la Urban Trail Night, que se celebrará el 29 de noviembre en la Eurociudad Tui-Valença, ya ha abierto las inscripciones. La prueba contará con dos distancias, una de 8 km y otra de 16 km, por un recorrido que todavía se guarda en secreto.
