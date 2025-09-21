Tomiño impulsa andainas saludables
D.P.
Tomiño
Tomiño pone en marcha una nueva edición de sus «Andainas Saludables», una actividad gratuita, abierta a toda la ciudadanía. La iniciativa comenzará el 25 de septiembre y se realizará todos los jueves a las 9.30 horas con punto de partida desde el Centro de Salud de Tomiño. Las caminatas estarán guiadas por una fisioterapeuta.
