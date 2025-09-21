Tomiño abre un punto de encuentro

Tomiño abrió ayer las puertas del «Espazo Isaura Gómez», un lugar pensado para aprender, compartir y convivir; un edificio pionero que nace con la vocación de convertirse en un punto de encuentro, formación y dinamización cultural del municipio y de la comarca.

Docenas de personas acompañaron a la alcaldesa, Sandra González, y demás autoridades, en un acto inaugural muy emotivo que contó con la participación del escritor, miembro de la Real Academia Galega y Premio Nacional das Letras 2024, Manuel Rivas, o de la hija de Xoán Bernárdez, historiador, escritor y ensayista recientemente fallecido que mostró su gran amor por Tomiño donando al municipio más de 2.000 libros de su extensa biblioteca.

Un sueño colectivo que cristaliza en un edificio que, como explicó la alcaldesa, «será un hogar abierto, un lugar donde cada generación encuentre un hueco, y en el que todas puedan convivir e inspirarse, un espacio en el que la gente venga a disfrutar, a estudiar, a leer, a ver los periódicos. Es un lugar de encuentro para todas y todos, sin importar la edad».

Un proyecto común que, como recalcó la regidora durante el acto inaugural «se consolidó desde sus inicios con la ilusión, las ideas y las propuestas de más de 300 personas que participaron en el proceso de diseño. Una participación ciudadana que hizo posible que este edificio no sea solo hormigón y cristal, sino que sea una verdadera obra colectiva». Una participación que continuó con la campaña Rebiblar, a través de la cual docenas de personas donaron «con todo su cariño miles de libros que llegaron hasta aquí como arterias que bombean energía a alguien que está despertando. Muchas gracias a todas y todos, porque todas vuestras contribuciones son valiosas».

Mujer valiente y comprometida

Y como proyecto colectivo, el edificio no podía llevar otro nombre que el de la tomiñesa Isaura Gómez, «una mujer valiente, comprometida, solidaria que nunca renunció a la dignidad ni a la libertad». «Para nosotros es una mujer de la memoria, de esas muchas veces invisibilizadas: por represaliadas y por mujeres. Durante su vida fue valiente, afrontó las consecuencias del fascismo, ayudó a huir a otros, se mantuvo en pie. Al recordarla le hacemos justicia a ella y a tantas mujeres que permanecen en el silencio de la historia. Porque, como decía Isaura en sus últimos días, el recuerdo y la memoria son imprescindibles para no repetir el pasado» recordó la regidora.

Desde ayer inicia su camino un edificio que contó con una inversión de cerca de dos millones de euros, concebido como una infraestructura multiusos, versátil, cómoda y abierta a la palabra, al conocimiento, a la memoria y a la convivencia. En él estarán servicios como la esperada y demandada biblioteca municipal, el Aula CeMIT ,el Archivo de la Imagen de Tomiño y el Servicio de Atención Temprana.

«Este es un hogar abierto para todas y todos, un lugar para sentir orgullo y para que cada paso que demos aquí sea semilla de comunidad, de cultura, de esperanza compartida y de paz», concluyó Sandra González.