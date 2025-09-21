Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ruta de 10 kilómetros por la Serra da Groba

D.P.

O Rosal

O Rosal organiza el próximo sábado, día 27, una ruta de dificultad media por la Serra da Groba. La andaina comenzará a las 10.00 horas, con un recorrido circular de 10 kilómetros y un desnivel acumulado de 350 metros. Es necesario inscribirse previamente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents