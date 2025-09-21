Once locales participan este año en la segunda ruta de pinchos de Mondariz

Once locales de Mondariz participan este año en la segunda ruta de pinchos «Mondarincho» que finaliza el 11 octubre y que, según el alcalde, Pablo Barcia, «busca que Mondariz vuelva a convertirse en el epicentro gastronómico de la comarca.

La edición de este año comenzó el 5 de septiembre, todos los viernes y sábados en horario de 20:00 a 22:00 horas. Durante estas jornadas, vecinos y visitantes pueden degustar una amplia variedad de tapas a un precio reducido de 2,50 euros por pincho.

Además, los asistentes cuentan con un pasaporte gastronómico que deberán sellar en los distintos locales de la ruta. Aquellos que consigan al menos seis sellos de establecimientos diferentes participarán en un sorteo de premios al finalizar la edición. «El público podrá votar por su pincho favorito, premiando así el esfuerzo y la creatividad de la hostelería loca», señala Barcia.

El regidor ha animado a la participación de toda la ciudadanía: «El Mondarincho es una fiesta para el paladar y una oportunidad para compartir, apoyar a nuestros locales y disfrutar juntos de lo mejor que tenemos: nuestra gente y nuestra gastronomía», dijo.

Con esta propuesta, Mondariz consolida una cita que dinamiza el comercio, fomenta el turismo gastronómico y convierte el final del verano en una experiencia culinaria que ha llegado para quedarse.

Existen propuestas de pinchos innovadoras que se mezclan con otras de corte más tradicional.

Bar Sevilla, La Mangette, O Refuxio, A Mini, Chiringuito do Ceo, Asador Ribeiro, A Baiuca de Mondariz, Restaurante-Pizzería O Castelo, Tapería A Rúa y Bar Milay, son los locales de esta ruta.