Nueve espectáculos llenarán el teatro tudense este otoño
La programación comenzará el próximo sábado con el concierto «Ingrávida» de Mercedes Peón
El Teatro Municipal de Tui volverá a abrir sus puertas este otoño con una programación que combina música, teatro, cine, magia y monólogos. Entre los meses de septiembre y noviembre, el espacio cultural tudense ofrecerá nueve espectáculos pensados para públicos de todas las edades, desde bebés hasta adultos, protagonizados por la «calidad, variedad y el compromiso con la creación gallega».
La programación comenzará el sábado 27 de septiembre, a las 20.00 horas, con el concierto «Ingrávida» de Mercedes Peón y culminará el 22 de noviembre de la mano de la compañía de teatro A Panadería con su obra «As que limpan».
A mayores, siete actuaciones entre las que se encuentra el espectáculo de títeres y música «Os contos do Lobican» de Redrum Teatro; la obra «Reconversión» de Ibuprofeno Teatro; la proyección de la película «Sirat»; el teatro familiar de Bulebule, «Os náufragos»; el concierto para bebés «Pitiminí», de Davide González e Iria Pinheiro; el monólogo «Esas cousas marabillosas» de Empatía Teatro o el espectáculo de magia de Sara Rodríguez, «Singularia».
Las entradas, con precios de entre 3 y 12 euros, ya están a la venta en la web municipal tui.gal, donde también se pueden consultar los horarios, descuentos y realizar las reservas.
El alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, destaca que «la actividad cultural que se desarrolla en el municipio a lo largo del año es uno de los elementos que nos caracteriza» y añade que «el teatro tudense es, desde hace más de dos décadas, un lugar de encuentro con diferentes manifestaciones artísticas, con una programación estable y de calidad».
