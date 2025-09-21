Nueva movilización por la N-120 en Ponteareas
D.P.
Ponteareas
Afectados por la falta de medidas de seguridad en la carretera N-120, en Ponteareas, y representantes de los partidos políticos con representación municipal se concentraron este viernes en la N-120 a su paso por la localidad para reclamar el inicio de las obras de mejora.
Las movilizaciones están convocadas para todos los viernes a las 19.00 horas.
