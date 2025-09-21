Nigrán retomará en octubre el taller de canto «Con voz propia»

Nigrán repite el taller de canto con enfoque terapéutico «Con voz propia». La iniciativa está dirigida a mujeres mayores de 18 años que les guste cantar.

El taller será impartido por Cristal Méndez y se desarrollará los miércoles en el Auditorio Municipal en horario de 10.00 a 13.00 horas, desde el 8 de octubre al 3 de diciembre. Las inscripciones abren mañana.