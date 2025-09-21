Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nigrán retomará en octubre el taller de canto «Con voz propia»

D. P.

Nigrán

Nigrán repite el taller de canto con enfoque terapéutico «Con voz propia». La iniciativa está dirigida a mujeres mayores de 18 años que les guste cantar.

El taller será impartido por Cristal Méndez y se desarrollará los miércoles en el Auditorio Municipal en horario de 10.00 a 13.00 horas, desde el 8 de octubre al 3 de diciembre. Las inscripciones abren mañana.

