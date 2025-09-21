Nigrán abre una línea de ayudas para las corales del municipio
Nigrán
Nigrán abre mañana el plazo, hasta el 10 de octubre, para solicitar las primeras ayudas a corales del municipio.
El objetivo de las ayudas es «enriquecer la vida cultural del municipio y fomentar la educación musical». Desde el gobierno local aseguran que «a partir de ahora, se concederán de forma anual, al igual que se hace con las destinadas a otro tipo de actividades».
El Concello destina, por concurrencia competitiva, un crédito de 18.000 euros a este fin, siendo 6.000 euros el máximo establecido para cada coral.
