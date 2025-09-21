Mos tendrá un McDonald’s en la salida de la rotonda de A Costilleta
Mos estrenará en breve el nuevo restaurante de la cadena McDonald’s, resultado de una inversión de cerca de dos millones de euros. El nuevo establecimiento estará ubicado entre las rotondas de As Angustias y A Costilleta.
El edificio, proyectado como una construcción aislada, rectangular y de una sola altura, albergará todas las dependencias necesarias y contará con un total de 106 plazas sentadas, que se sumarán a las 72 de la terraza que estará dotada de mobiliario, papeleras, jardineras, un vallado iluminado perimetral y una zona de juego infantil cubierta con lona.
Además, el restaurante dispondrá también de carril McAuto, que rodeará el edificio y la terraza en sentido antihorario, facilitando la atención directa a los clientes en sus vehículos. A mayores, contará con zonas de jardinería con especies autóctonas, un espacio específico para la recogida de residuos y un aparcamiento compartido con el resto de operadores comerciales de la zona.
«Este nuevo establecimiento refuerza la oferta hostelera y comercial de Mos, en la zona de Sanguiñeda», destacan desde el Concello.
