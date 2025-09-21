Inspectores de parcelas sin desbrozar cerca de casas ya peinan Covelo

El municipio de Covelo es uno de los ejemplos de la mala de gestión de la biomasa en franjas secundarias, cercanas a las viviendas, o limite del núcleo edificable (aunque no existan viviendas) y se cuentan por miles los parcelas cuyos propietarios mantienen incluso eucaliptos de gran porte sin la distancia mínima de núcleos, viviendas o viales públicos.

Desde mediados de semana, la Xunta ya realiza una primera inspección a pie de parcela, para anotar todas las incidencias, y que puede terminar con importantes sanciones económicas para los propietarios y propietarias localizados, y lo que es más importante, la actuación de oficio para la limpieza inmediata, corta y venta de la madera, tanto para las propiedades donde los responsables que hacen caso omiso como para las fincas con propiedad desconocida o no localizable.

En un bando firmado el pasado día 16, el alcalde de Covelo, Pablo Castillo, informa que, durante septiembre y octubre, inspectores de la Xunta (Consellería de Medio Rural) están realizando inspecciones de las parcelas en el entorno de las viviendas.

Aprovecha el regidor para recordar que, según la ley, las parcelas deben estar limpias de maleza, pinos, eucaliptos, acacias… en un radio de 50 metros alrededor de las viviendas y parcelas urbanas (son aquellas que estando en zonas rurales pueden ser edificadas).

«El objetivo es la prevención de incendios forestales y garantizar la seguridad de todas y todos», asegura Castillo. Además informa que habrá reuniones informativas para explicar los deberes de los propietarios y el procedimiento a seguir.

Convenio de colaboración

Las inspecciones son posibles en el marco del convenio de colaboración entre el Concello de Covelo, la consellería de Medio Rural, la Federación Galega de Municipios y Provincias y Seaga, para el establecimiento de un sistema público de gestión de la biomasa en las franjas secundarias.

Además de en Covelo ya se realizaron inspecciones iniciales de este tipo en As Neves y Mondariz, donde existe una problemática similar.

Los voraces incendios forestales de este año han alertado a las administraciones sobre la necesidad de tomar medidas de prevención.