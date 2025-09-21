Homenaje artístico a Castelao

Soutomaior realizó ayer un artístico homenaje a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao con la creación de un mural con motivo de los 75 años del fallecimiento del ilustre artista, escritor, intelectual y político galleguista.

El trabajo artístico fue realizado durante toda la jornada por la artista Elvira Sánchez y representa el escudo de la sirena diseñado por Castalao sobre un fondo marítimo. El lugar escogido para la realización de este mural, que contó con la colaboración de numerosas personas, es el puente que da acceso a la zona portuaria de Arcade, a escasos metros del multiusos.

Este trabajo artístico tiene un significado muy especial para Soutomaior, ya que como destacó el propio alcalde, Manu Lourenzo, «levamos adiante esta iniciativa sendo conscientes que Soutomaior foi o segundo concello do mundo, despois de Montevideo, en ter unha rúa co nome de Castelao, e todas as nosas rúas do termo municipal están identificadas coa tipografía de Castelao, por este motivo, non podemos deixar que unha efeméride como os 75 anos do pasamento de Castelao teña un espazo de homenaxe no concello».

Detalle del mural durante su ejecución. / FdV

El material que empleado para la realización del mural fue pintura acrílica, pinceles y rodillos, además de una pequeña escalera y un andamio, ya que en su parte más alta alcanza los cuatro metros de altura.

El diseño del mural muestra un fondo marino, con el escudo de la sirena en un extremo junto a un verso de Castelao: «Nom lhe ponhades chatas á obra enquanto nom se rematar. Quem pense que vaia mal. O que pense que vaia mal que trabalhe nela. Há sítio para todas».

Hace unos meses también se realizó otro mural en Arcade, en este caso obra del diseñador gráfico Emilio Bouzón Luna, con el que se homenajeó al coleccionista y etnógrafo local Xosé Solla.