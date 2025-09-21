Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Guarda presta biotrituradoras

A Guarda

El Concello de A Guarda cuenta con cinco nuevas biotrituradoras para poner a disposición de los vecinos y vecinas. Las personas interesadas las pueden solicitar en la sede electrónica o por registro. Su uso, en calidad de préstamo, será de un máximo de siete días.

