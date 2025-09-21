Gondomar da el visto bueno a la cesión del contrato de A Pasaxe

El pleno de Gondomar ha dado el visto bueno para la cesión de las obras de Urbanización del Polígono de A Pasaxe (primera fase) por parte de la empresa adjudicataria Copasa. A partir de ahora será la UTE A Pasaxe la que se encarga de las obras. Esta Unión Temporal de Empresas esta formada por Prace Servicios y Obras S.A. y Xestión Ambiental de Contratas (XAC) S.L. La cesión cuenta también con el respaldo de la Xunta, que financia las obras de esta primera fase, y de la Asociación de Empresarios.

El alcalde, Paco Ferreira, defendió ante la Corporación, el expediente de cesión, sin perjuicio de la exigencias legales a la UTE, y aseguró que todos los informes son favorables «por lo que no hay discusión». Pese a ello el acuerdo salió adelante con el voto contrario de Manifesto Miñor y BNG y la abstención del PP.

La cesión del contrato da urbanización esta formalizado en escritura pública. El cesionario queda obligado en todos las obligaciones y derechos del cedente y la UTE deberá aportar una nueva garantía. Además el delegado de la obra deberá ser técnico con titulación y tendrá que haber un responsable de seguridad y salud, según figuran entre las condiciones. Ferreira indicó que «la UTE cumple con los requisitos» y con este acuerdo se avanza para que las obras de la primera fase puedan seguir. «El gobierno de Gondomar esta comprometido con el polígono de A Pasaxe y los empresarios y empresarias y nuestra intención es avanzar», destacó tras la sesión.

«Cosas que no cuadran»

El edil del PP, Julio Fernández, indicó que no es intención de su partido obstaculizar «pero hay cosas que no cuadran». En este sentido destacó que estas dos empresas que conforman la UTE ya están realizando las obras a través de subcontratas. Así mismo expresó su convencimiento de que «hay nueve certificaciones emitidas por el contratista con partidas que no se contemplan en el contrato inicial». También se refirió a la venta de madera «que debería figurar como ingreso para las obras» e indicó que el expediente «puede estar bien pero tenemos dudas sobre como se esta llevando a cabo».

El portavoz de Manifesto, Antonio Araujo, señaló por su parte que en la contratación de la primera fase había dado un margen de confianza y dijo que «no sabemos si está resuelto el déficit presupuestario, quien lo paga o si llegado un momento paran las obras porque se acabó el dinero».

Por su lado, Manuela Rodríguez, del BNG, justifica su voto en contra indicando que «da la sensación que no se contaba todo cuando se adjudicaron las obras».