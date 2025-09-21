Cinco generaciones de una familia residen juntas en una casa de Baiona
El alcalde, Jesús Vázquez, las visita en el domicilio tras el nacimiento de la pequeña Leire
El alcalde Baiona Jesús Vázquez Almuiña y la concejala de Política Social Ana Iglesias realizaron una visita a la casa familiar de Dolores González, «Lola», donde, tras el nacimiento de Leire el pasado 27 de agosto, se reúnen cinco generaciones de la misma familia en una sola casa de la localidad.
El regidor y la edil destacaron el carácter de «luchadoras» de esta familia de matriarcas que residen en Porta da Vila.
Junto a Dolores, que tiene 89 años, estaba su hija Loli que cumplirá en octubre 67 años, su nieta Tamara de 48, su bisnieta Olaya, con 28 años, y la pequeña tataranieta Leire, a quien Lola cogió en brazos desde cama donde se acuesta por los mareos que sufre. «Pudimos comprobar la fuerza de los lazos familiares y la alegría por convivir juntos en una misma época», asegura el alcalde, tras ser recibido por la familia.
Con esta familia, «Baiona muestra un ejemplo de un encuentro cargado de cariño y de futuro, que refleja la grandeza de ver crecer varias generaciones juntas, porque la vida, se celebra en familia.», indica la edil Ana Iglesias.
