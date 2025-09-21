El BNG acusa al gobierno de Rivas de «inacción e parálise»

El BNG de Redondela asegura que el PSOE carece de un proyecto de gobierno para la localidad y los acusan de «inacción e parálise completa».

El portavoz nacionalista, Xoán Carlos González,considera que la renuncia por motivos de salud del concejal de Deportes, Ensino e Mocidade, Iván Valles, «certifica que Digna Rivas é incapaz de liderar un equipo cohesionado», y subraya la «desorganización total e completa» en el departamento de Deportes durante los últimos meses en los que el edil estuvo de baja.

El responsable del BNG reprocha también el «incumprimento sistemático» del acuerdo de investidura. «Traballamos durante meses para que se puidera chegar a acordos positivos para Redondela, mais os incumplementos constantes déronnos a razón», lamenta.

González lamenta que los motivos de salud obliguen a Iván Valles a dejar sus responsabilidades de gobierno. «Trátase dunha persoa que tén participado en conversas con BNG, con acordos importantes para o concello».

Otras dimisiones

Además de las bajas de Valles y de la exconcejala Pilar Martínez hace meses, el edil nacionalista destaca la renuncia de María Castro al inicio del mandato. «A persoa que asumira as responsabiliades de urbanismo e o plan xeral, que conseguira o cambio de voto de AER na investidura renunciou por enfrentamentos coa alcaldesa», afirma.

También suma como bajas destacadas en estos dos años el de la coordinadora de concejales, un puesto «a dedo» de la alcaldesa. «Unha figura de grande relevanza pola que pasa importantísima información de relevanza do equipo de goberno». «Actualmente a súa sustituta é unha persoa que forma da dirección do PSOE de Vigo, quen tamén leva varios meses de baixa», afirma.

Para portavoz del BNG, lo más grave de esta situación es la imagen que se traslada a los vecinos de «unha inconsistencia de proxecto, desidia e desmotivación». Por último recalca que «a nosa man tendida a colaborar foi despreciada constantemente polo goberno de Digna Rivas», pero asegura que «seguiremos traballando para que os nosos veciños e veciñas vivan nun concello referente na nosa bisbarra».