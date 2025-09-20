Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ventín espera 1.500 asistentes en su popular Festa da Zorza

A.P.

Fornelos de Montes

La parroquia de Ventín, en Fornelos de Montes, celebra mañana domingo la XIX edición de la Festa da Zorza. El evento gastronómico arranca a las once de la mañana y como plato principal se servirá el pincho de zorza con patatas, pan y postre al precio de 8 euros. También se pueden adquirir raciones de empanadas y postres caseros variados, todos realizados con ingredientes de la localidad y elaborados por los propios vecinos. La fiesta estará amenizada por el trío Armonía y una concentración de Vespas y Lambrettas. La organización espera superar los 1.500 asistentes del pasado año.

