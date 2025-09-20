La UNED de Ponteareas inicia el curso con once materias
Oferta desde taller de yoga a patronaje o teatro
La extensión de la sede universitaria de la UNED de Ponteareas comienza el año académico ofertando un total de once cursos.
Las diferentes materias están están enfocadas en ampliar conocimientos y también en ofrecer un tiempo de ocio de calidad. Entre las diferentes opciones se encuentra un taller de yoga, de superación del duelo, de expresión corporal, de Lengua de Signos Española, de patronaje y confección industrial, de arquitectura efímera, de iniciación al teatro y de creación de personajes o de ganchillo.
La duración y temática de las disciplinas es variada, desde las 10 horas de iniciación al ganchillo a las 50 de arquitectura efímera. Además, también hay opción de matricularse en los cursos UNED Senior para mayores de 55 años.
Las clases presenciales se realizarán desde el edificio situado en la Plaza Mayor.
