Trasmañó acoge el próximo día 28 una concentración de motos con una comida de «porco ó espeto»
A.P.
Redondela
La explanada situada bajo en puente de Rande, en Cabanas (Trasmañó), será el próximo domingo 28 el escenario de la tercera edición de la concentración de motos do Porco Espetado de Trasmañó. El evento, que arranca a las 11.00 horas, ofrecerá una ruta por la comarca y una comida con ración de cerdo asado, patatas, pimientos, vaso de vino tinto o agua, postre y café, con un precio de 20 euros por persona. También habrá un bar y pulpeiro como alternativa. Las reservas pueden realizarse en las cafeterías El Rodeo, Puerto Vieira y Ruada.
También actuará Mariano de Suavecito y como pregonero asistirá el alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, que posee una exclusiva moto Harley Davidson.
