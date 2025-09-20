Salceda instala un elevador y baños adaptados en Servizos Sociais
Salceda de Caselas
El Concello de Salceda de Caselas ha iniciado las obras de instalación de un elevador interior en el Centro de Servizos Sociais. El edificio, que durante décadas estuvo cedido a la Xunta de Galicia y sirvió como centro de salud, carecía de infraestructuras de accesibilidad al primer piso, lo que limitaba considerablemente las posibilidades de uso del mismo.
Además del nuevo elevador, el proyecto contempla también la creación de aseos adaptados en la planta baja. Las obras, valoradas en más de 48.000 euros, cuentan con una subvención de casi 34.000 euros de la Xunta, y el Concello espera completar la financiación con una ayuda que ya ha sido solicitada a la Diputación de Pontevedra.
