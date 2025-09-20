Redondela conmemora el Día do Alzhéimer con una mesa de expertos con el redondelano Miguel Ángel Vázquez
A.P.
Redondela
El Concello de Redondela conmemorará el Día Mundial do Alzhéimer con una mesa redonda titulada «Voces polo alzhéimer» este lunes, a las 10.30 horas, en el auditorio del Piñeiral do Crego de Chapela. Contará con la presencia de profesionales de geriatría, medicina, servicios sociales y familias de afectados. Entre los ponentes estará el médico redondelano Miguel Ángel Vázquez Vázquez, especialista en geriatría y gerontología social.
