El PP asegura que hay ratas en las calles de Redondela por la suciedad

El grupo municipal del PP de Redondela denuncia la suciedad de los cascos urbanos de Redondela y Chapela y la existencia de problemas de salubridad por la presencia de ratas, atraídas por la basura, por lo que instan al gobierno bipartito a que «axilice e mellore» los trabajos de limpieza.

Los populares aseguran que las calles se encuentran en malas condiciones y critican la «pésima imaxe pola excesiva suciedade que se acumula», además de problemas de salud pública por la presencia de roedores. Una situación que achacan «á deficiente actuación do executivo municipal tanto no ámbito da limpeza como na retirada axeitada dos residuos» y que, aseguran, han generado quejas vecinales y de comerciantes.

El edil Miguel Álvarez, encargado del PP para temas medioambientales, exige a la alcaldesa Digna Rivas y a los tres concejales de Medio Ambiente, de Sostibilidade e de Parques e Xardíns que «revirtan de inmediato o deficiente funcionamento actual dos servizos de limpeza e recollida de lixo».