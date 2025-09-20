Mos y Pezinok estrechan su unión

La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, junto a las concejalas Sara Cebreiro y Julia Loureiro, viajó ayer a Pezinok (Eslovaquia) para avanzar en el hermanamiento oficial con esta localidad situada a 20 kilómetros al noreste de Bratislava, con la que Mos comparte valores, intereses y retos comunes. En este sentido, desde el Concello destacan la presencia del Grupo Copo, con actividad industrial en ambos territorios, como símbolo de esa unión y de la capacidad de colaboración internacional.

Durante la estancia, que se prolongará durante todo el fin de semana, Arévalo y su homólogo, Román Mács, firmaron un Memorando de Colaboración y Cooperación Mutua, que recoge la voluntad de establecer un marco de cooperación permanente y multidisciplinar. Este acuerdo supone el paso previo formal hacia el hermanamiento, que será sometido a su aprobación definitiva en el pleno del Concello de Mos.

Entre los acuerdos a los que se comprometieron Arévalo y Mács, están: el diseño y ejecución de proyectos europeos conjuntos; intercambio cultural, deportivo y educativo entre entidades locales; promoción del turismo sostenible y de una tradición vitivinícola compartida; el apoyo a la cooperación empresarial y al desarrollo económico; y el intercambio de buenas prácticas en gobernabilidad y servicios públicos. «Este memorando es el inicio de una amistad institucional que se consolidará con el hermanamiento. Mos y Pezinok, aunque distantes en el mapa, están unidas por valores comunes como el trabajo, la innovación y la comunidad», destacó la alcaldesa mosense.

Festival de la Vendimia

La firma tuvo lugar durante el «Harvest Festival», Festival de la Vendimia, uno de los eventos más destacados de Pezinok. Durante el mismo, Arévalo presentó al municipio de Mos como un Concello dinámico con profundas raíces culturales y patrimoniales, destacando espacios como el Castro de Torroso, el Pazo de los Marqueses de Mos o la tradición de los molinos. También habló de la Fiesta de la Rosa e hizo referencia al proyecto Galicia Sports 360 que impulsa el Celta.

La visita de la delegación mosense, que incluyó una parada en la planta de producción del Grupo Copo, continúa hoy con una visita a la ciudad eslovaca para conocer su oferta cultural y gastronómica; mientras que mañana participará en un desfile alegórico por las calles de Pezinok junto al alcalde.