El Gondomar Club de Fútbol saldará mañana una deuda histórica con el conde de Gondomar, a quien nombrarán presidente de honor del club. Se trata de un reconocimiento a la figura del conde, que desde hace 15 años recae en Gonzalo Fernández de Córdoba y Narváez, el decimotercer conde de Gondomar. «Intentaré estar a la altura», destaca Fernández de Córdoba.

La ilusión por el nombramiento de presidente de honor del Gondomar C.F., que acordó la asamblea del club el 7 de septiembre, es compartida. Desde la entidad deportiva, su presidente, David Pazos, reconoce que el Trofeo Conde de Gondomar, que celebró este año su cuadragésima edición, «es lo que nos da cierto nombre». Coincide con él el propio conde, recordando que dicho trofeo veraniego fue idea de su padre y que hubo «ediciones preciosas; llegamos a disputarnos el título con el Celta». «Deben existir pocas pruebas como esta en España que se lleven celebrando desde hace 40 años», destaca el futuro presidente de honor.

Otro hecho que une al club con el condado de Gondomar tiene que ver con el propio campo de fútbol. Explica Pazos que fue el conde quien cedió los terrenos para que se pudiera construir, y, en este sentido, Fernández de Córdoba apunta que sus predecesores «lo hicieron encantados; para que tuvieran las mejores infraestructuras posibles».

El conde asumirá la presidencia honorífica del club con la misma filosofía que lleva el título que heredó en 2010 de su padre: «con mucho orgullo». «Mi padre fue un ejemplo enorme; mi intención ha sido siempre mantener el mismo rumbo», apunta el decimotercer conde de Gondomar, que ha hecho vida en Madrid, pero que se escapa siempre que puede a Gondomar. «No soy un madrileño más que viene de vacaciones, me siento del Val Miñor; mi familia está en esta casa (refiriéndose al pazo) desde el siglo XVII por lo menos», aclara.

Ningún privilegio

Sobre el título de conde, de los cuales se conservan cerca de 950 en toda España, explica que no está ligado a ningún privilegio. «Cuando lo heredas pagas un impuesto, y ya está», explica el descendiente de Diego Sarmiento y Acuña, ingeniero de montes de profesión, aunque ya jubilado. «Ahora me paso el día arreglando cosas que no se ven», dice, refiriéndose al Pazo de Gondomar, declarado Bien de Interés Cultural y de los pocos pazos en Galicia que no ha sucumbido a proyectos turísticos y hosteleros. «Nunca nos lo hemos planteado; acabaríamos con el pazo», destaca el conde, reconociendo que «me lo han ofrecido, pero no me interesa».

Así, el mantenimiento del Pazo del Conde de Gondomar, que lleva en pie más de cuatro siglos, «cae en nuestras espaldas», apunta Gonzalo Fernández de Córdoba y Narváez, indicando que prefiere no echar cuentas. A pesar del esfuerzo, le merece la pena conservar un edificio que guarda la historia de su linaje familiar, donde se casaron sus tres hijos y donde en verano reúne a toda su familia, más de 40 personas. Su primogénita, Mercedes, será quien herede el título de condesa de Gondomar, y también el de presidenta de honor del Gondomar FC, que le será concedido mañana, domingo, a las 17.00 horas, en un acto en el que también se presentarán los catorce equipos del club. En este sentido, el conde de Gondomar destaca que sigue con ilusión la trayectoria del club gondomareño, al cual define como «una verdadera cantera para equipos mayores».