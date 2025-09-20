La jueza rechaza aumentar la fianza al causante del choque mortal de O Rosal

La jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Tui se reafirma en su decisión de decretar prisión provisional con fianza de 150.000 euros para Fermín M.L., el causante del accidente mortal en O Rosal en el que falleció el motorista Brais Otero. En un auto emitido esta semana, la jueza desestima el recurso de reforma interpuesto por la madre de la víctima, que reclamaba la revocación del primer auto con el fin de, o decretar prisión provisional comunicada e incondicional para el investigado, o elevar su fianza a una cantidad no inferior a 700.000 euros. Contra el fallo cabe recurso de apelación, que ya ha sido presentado por la acusación particular ante la Audiencia de Pontevedra.

El auto contra el que se presentó este recurso de reforma data del pasado 22 de julio, cuando declaró ante la jueza el implicado en el accidente en el que falleció Brais Otero. En él se ordenó su ingreso en prisión provisional, eludible bajo fianza de 150.000 euros, por los presuntos delitos de homicidio imprudente y por abandono del lugar del accidente o, alternativamente a este último, omisión del deber de socorro. El investigado, Fermín M.L., pagó la fianza al día siguiente de ingresar en A Lama y desde entonces está en libertad.

Riesgo de fuga

La acusación particular considera que existe un evidente riesgo de fuga y reiteración delictiva del investigado, basándose en la falta de arraigo familiar o social del mismo; su relevante capacidad económica; la existencia de antecedentes y causas pendientes; la posibilidad real de residir fuera de España sin alterar su modo de vida; y la fuga inicial tras el choque en el que perdió la vida Brais. También justifican que la fianza interpuesta es «absolutamente insuficiente y desproporcionada en relación con el elevado patrimonio y capacidad económica del investigado» y alegan la reincidencia en conductas penales similares.

En su respuesta a este recurso, la jueza considera que, «si bien en un inicio existían ciertos indicios que podrían apuntar a un riesgo de sustracción a la acción de la justicia, estos no alcanzan la entidad suficiente para justificar una medida tan gravosa como la prisión provisional incondicional». Además, sobre la falta de arraigo, desestima este alegato indicando que el investigado es titular de dos sociedades mercantiles con sede social en Murcia con empleados a su cargo, y que también tiene una pareja estable con la que convive en un domicilio permanente en Murcia.

Sobre la fuga inicial de Fermín, la jueza apunta que «en ese momento podría haberse fugado y lejos de ello se presentó voluntariamente» en el juzgado tudense.

Análisis ponderado

Por otro lado, sobre la falta de proporcionalidad de la fianza interpuesta que lamenta la acusación particular, la titular del Juzgado número 2 de Tui, explica que esta se estableció tras un análisis ponderado de las circunstancias del investigado, como el vehículo de alta gama que conducía o «el supuesto Rolex que portaba según los testigos». Además, recalca la jueza que «aún ignoramos cómo se produjo el accidente, salvo que hubo un adelantamiento en una zona permitida con invasión del carril contrario y que el conductor del vehículo que lo precedía dijo a la Guardia Civil de tráfico durante la confección del atestado que iba circulando a 90 km/h.

«Incrementar la fianza vulneraría el principio de vulnerabilidad que debe regir la adopción de medidas cautelares», insiste la jueza en el auto emitido esta semana, en el que recuerda que, sobre otras causas pendientes sobre el investigado, prevalece el principio de presunción de inocencia.