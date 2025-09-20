Horror en Tui: localizan a dos perras embarazadas ahorcadas y tiradas en una bolsa de basura
Solicitan ayuda ciudadana para dar con el propietario de los animales
La crueldad parece no conocer límites. Voluntarios de la protectora de animales Aloia de Tui localizaron este mismo sábado los cuerpos de dos perras ahorcadas con su propia correa. Por si el horror fuese poco, pudieron constatar que ambas estaban embarazadas.
El terrible hallazgo se produjo cerca de las instalaciones de la protectora, donde los cadáveres de los animales yacían en una bolsa de basura. Los responsables del refugio no dan crédito a la crueldad de los hechos, agravados por el estado en el que se encontraban ambas perras.
Ante esta situación, solicitan la colaboración ciudadana para localizar al propietario de los animales, que carecían de chip con las que poder identificarlas. Es por tal motivo que deciden difundir la cruda imagen de los canes a fin de que alguien pueda identificarlas y conducirles así hasta el dueño.
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- Rescate en el Atlántico: el pesquero vigués «Festeiro» auxilia al único tripulante de un velero en problemas
- Atropellan a un matrimonio de ancianos en un paso de peatones de la avenida da Florida de Vigo
- Adiós a la mítica taberna O Pelao de Cangas
- «No tengo dudas de que esta temporada marcaré muchos goles»
- Obesidad en Galicia más allá de los fármacos: los rostros reales de la transformación
- Cuatro heridos al chocar un coche y una ambulancia en Salvaterra
- Boris Izaguirre y Rafa Durán arriban este sábado en Baiona en un nuevo episodio de «A miña gran cidade»