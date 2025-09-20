Horror en Tui: localizan a dos perras embarazadas ahorcadas y tiradas en una bolsa de basura

La crueldad parece no conocer límites. Voluntarios de la protectora de animales Aloia de Tui localizaron este mismo sábado los cuerpos de dos perras ahorcadas con su propia correa. Por si el horror fuese poco, pudieron constatar que ambas estaban embarazadas.

El terrible hallazgo se produjo cerca de las instalaciones de la protectora, donde los cadáveres de los animales yacían en una bolsa de basura. Los responsables del refugio no dan crédito a la crueldad de los hechos, agravados por el estado en el que se encontraban ambas perras.

Los cadáveres de las perras ahorcadas localizadas en Tui. / Cedida

Ante esta situación, solicitan la colaboración ciudadana para localizar al propietario de los animales, que carecían de chip con las que poder identificarlas. Es por tal motivo que deciden difundir la cruda imagen de los canes a fin de que alguien pueda identificarlas y conducirles así hasta el dueño.