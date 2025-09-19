Tui contrata el apuntalamiento del Teatro Principal tras caer una cornisa

El deterioro de una de las joyas arquitectónicas de Tui, su Teatro Principal, ha provocado un desprendimiento de la cornisa de la fachada principal. El desplome de las piedras a la vía pública, frente a la Plaza del Fromista, no ha causado daños personales, pero ha puesto en evidencia el estado ruinoso del edificio y su peligro para los vecinos, visitantes y peregrinos. Ante esto, el Concello de Tui ya ha vallado la zona y ha contratado con urgencia un proyecto para asegurar toda la estructura del inmueble.

El Teatro Principal, que acogió los Xogos Florais de Galicia en sus años dorados, lleva décadas abandonado y el gran anhelo del gobierno municipal es lograr su recuperación, aunque faltan fondos. El Concello consiguió una subvención del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos Local (PIREP) del Ministerio de Transportes de 772.000 euros, pero son a todas luces insuficientes, por lo que deberá devolverlos, pues las obras deberían estar justificadas en primavera de 2026. El ejecutivo de Enrique Cabaleiro esperaba completar la financiación con cargo al Programa 2% Cultural del Gobierno, pero le fue denegado, por lo que a día de hoy no existe otra vía de financiación posible.

Mientras no consigan la inyección económica necesaria para salvar el inmueble, que en 1891 acogió el primer acto público celebrado íntegramente en gallego, el gobierno local sigue avanzando en los pasos previos a una posible obra de rehabilitación integral. Ya cuenta con el anteproyecto, redactado por el arquitecto César Portela, que estima la rehabilitación en 3 millones de euros; y, recientemente, han realizado las obras de desescombro y el levantamiento topográfico. Por otro lado, el Concello también ha firmado un convenio con el Colexio de Arquitectos de Galicia para elaborar los pliegos de cara a la adjudicación del proyecto definitivo de este emblema tudense.