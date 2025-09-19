Las trabajadoras de ayuda a domicilio de Ponteareas, en huelga indefinida

Las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Ponteareas han decidido dar un paso en firme y convocar una huelga indefinida tras meses denunciando incumplimientos laborales y faltas de medidas de protección adecuadas por parte de la empresa concesionaria del servicio desde el pasado mes de abril.

Tal y como indica la convocatoria de huelga, que fue tomada por unanimidad, los servicios estarán paralizados desde las 7 horas del viernes 26 de septiembre y se mantendrán así «hasta que la situación mejore».

Las empleadas del SAF, el servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes, solicitan la rescisión, por parte del Concello de Ponteareas, del contrato a la empresa concesionaria Óbolo. A mayores, reclaman que el Ayuntamiento gestione una nueva convocatoria de contrato en el que se establezca un precio mínimo de 24 euros, más IVA, por hora; en contraposición a los 19 euros por hora actuales.

«Con esta medida pretendemos evitar que se presenten a la oferta empresas piratas, que no cumplen con los derechos de las trabajadoras», indica la representante sindical del SAF, Digna Cardoso.

Por otro lado, y como medida provisional, instan a que el Concello asuma la gestión directa del servicio temporalmente, mientras se rescinde el actual contrato y se gestiona el nuevo.

Servicios mínimos

Pese a la huelga, se mantendrán los servicios mínimos. Las profesionales se organizarán por turnos para asegurar la atención básica a las personas usuarias en los casos que sea necesario, a la vez que mantienen la protesta.

Desde el colectivo insisten en que «no abandonarán la movilización hasta que se atiendan sus reivindicaciones y se garantice un servicio de calidad para trabajadoras y usuarios».

Cabe recordar que, a finales de agosto, las trabajadoras del SAF consiguieron, tras una larga lucha del colectivo, que la Xunta les retirara la asistencia a un domicilio donde habitaba «una usuaria conflictiva», pues las propias empleadas aseguraban que «no se sentían seguras acudiendo a dicha vivienda».