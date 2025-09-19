Las trabajadoras de ayuda a domicilio de Ponteareas, en huelga indefinida
El colectivo reclama la rescisión del contrato a la empresa concesionaria actual, Óbolo
Solicitan que el Concello asuma la gestión directa del servicio hasta la nueva resolución
Las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Ponteareas han decidido dar un paso en firme y convocar una huelga indefinida tras meses denunciando incumplimientos laborales y faltas de medidas de protección adecuadas por parte de la empresa concesionaria del servicio desde el pasado mes de abril.
Tal y como indica la convocatoria de huelga, que fue tomada por unanimidad, los servicios estarán paralizados desde las 7 horas del viernes 26 de septiembre y se mantendrán así «hasta que la situación mejore».
Las empleadas del SAF, el servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes, solicitan la rescisión, por parte del Concello de Ponteareas, del contrato a la empresa concesionaria Óbolo. A mayores, reclaman que el Ayuntamiento gestione una nueva convocatoria de contrato en el que se establezca un precio mínimo de 24 euros, más IVA, por hora; en contraposición a los 19 euros por hora actuales.
«Con esta medida pretendemos evitar que se presenten a la oferta empresas piratas, que no cumplen con los derechos de las trabajadoras», indica la representante sindical del SAF, Digna Cardoso.
Por otro lado, y como medida provisional, instan a que el Concello asuma la gestión directa del servicio temporalmente, mientras se rescinde el actual contrato y se gestiona el nuevo.
Servicios mínimos
Pese a la huelga, se mantendrán los servicios mínimos. Las profesionales se organizarán por turnos para asegurar la atención básica a las personas usuarias en los casos que sea necesario, a la vez que mantienen la protesta.
Desde el colectivo insisten en que «no abandonarán la movilización hasta que se atiendan sus reivindicaciones y se garantice un servicio de calidad para trabajadoras y usuarios».
Cabe recordar que, a finales de agosto, las trabajadoras del SAF consiguieron, tras una larga lucha del colectivo, que la Xunta les retirara la asistencia a un domicilio donde habitaba «una usuaria conflictiva», pues las propias empleadas aseguraban que «no se sentían seguras acudiendo a dicha vivienda».
