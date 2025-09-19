Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La SummerSon Jam de Porriño incorpora una nueva categoría

D. P.

Porriño

Porriño vibrará este domingo, día 21, al ritmo de la música urbana en la SummerSon Jam. El evento se llevará a cabo en la recientemente renovada zona de ocio del Parque Infantil de Porriño.

Durante la celebración se realizarán batallas de bailes de diferentes estilos y niveles con participación en parejas en las categorías de «beginners» y «advanced». Además, este año la competición trae una novedad, añadiendo la categoría de «advanced hip hop».

La jornada se iniciará a las 12 horas con la competición de la categoría «beginners» y rematará a las 20.30 horas con el concierto de Law. Entre las diferentes categorías se repartirán más de 2.600 euros en premios.

Las inscripciones continúan abiertas hasta el propio día del evento.

