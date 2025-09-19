La SummerSon Jam de Porriño incorpora una nueva categoría

Porriño vibrará este domingo, día 21, al ritmo de la música urbana en la SummerSon Jam. El evento se llevará a cabo en la recientemente renovada zona de ocio del Parque Infantil de Porriño.

Durante la celebración se realizarán batallas de bailes de diferentes estilos y niveles con participación en parejas en las categorías de «beginners» y «advanced». Además, este año la competición trae una novedad, añadiendo la categoría de «advanced hip hop».

La jornada se iniciará a las 12 horas con la competición de la categoría «beginners» y rematará a las 20.30 horas con el concierto de Law. Entre las diferentes categorías se repartirán más de 2.600 euros en premios.

Las inscripciones continúan abiertas hasta el propio día del evento.