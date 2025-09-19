Salcidos repite su fiesta del Parque do Monte Torroso

La parroquia de Salcidos, en A Guarda, celebrará el 4 y 5 de octubre la segunda edición de la Fiesta Cultural Gastronómica «Parque do Monte Torroso».

Durante los dos días de celebración y bajo una gran carpa, el Parque do Torroso de Salcidos acogerá una programación variada y con diferentes opciones gastronómicas.

El evento comenzará el sábado 4 de octubre con el Concurso de Escultura en Piedra y a lo largo del día actuarán el grupo de gaitas Entre o Mar e o Río, Airiños de San Miguel y el grupo de rock Cazacús.

Al día siguiente, domingo 5 de octubre, comenzará a las 10 horas la demostración de talla en madera con motosierra y el grupo Entre o Mar e o Río, el Trío Luetto y el grupo de folk Deixandar amenizarán musicalmente el resto de la jornada. Además, durante ambos días habrá hinchables para los más pequeños.

La iniciativa nació el año pasado con la inauguración del parque y desde la Comunidad de Montes de Salcidos decidieron continuar con otra edición «ya que a la gente le gustó mucho la idea».